CAN 2019 : “Le Sénégal peut remporter le trophée” (Edouard Mendy)

CAN 2019

Le gardien de la sélection sénégalaise de football Edouard Mendy a indiqué que l’objectif des Lions de la Teranga était de remporter la Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochain.

“Notre objectif, c’est que le groupe des 23 puisse faire une bonne CAN.

Qu’il soit bon dans le jeu et les résultats et qu’on aille au bout de cette CAN.

Je suis convaincu à 100% que nous pouvons remporter cette coupe.

Mais ce sera une CAN qui sera relevée. Il va falloir tout donner.

Il faudra être bon du début à la fin parce qu’il y’aura de grosses équipes.

Les 23 doivent être très bons parce que tout le monde aura son mot à dire”, a déclaré Edouard Mendy

à la presse locale.

Mendy (27 ans) , 2e meilleur gardien de la saison en ligue 1 française sous les couleurs du Stade Reims, est connu pour ses clean-sheet, son caractère devant les cages et ses arrêts spectaculaires.

Numéro 1 des gardiens d’Aliou Cissé, il se veut modeste devant tous ses louanges et surtout devant Tony Silva.

“Je pense que dans l’histoire du football sénégalais, Tony Silva est l’un des grands gardiens, si ce n’est le plus grand gardien que le Sénégal ait connu.

Moi je viens juste d’arriver en sélection, je n’ai pas son parcours ni sa carrière.

Donc je continue à travailler et si Dieu le veut, j’aurai un jour un peu de sa carrière.

” a-t-il estimé A la CAN 2019, le Sénégal évoluera dans le groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie.

Les Lions de la Teranga entameront la compétition contre la Tanzanie le 23 juin.