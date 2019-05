Tunisie : Préparatifs en prévision du 20ème Festival arabe de la radio et de la télévision

Les derniers préparatifs en prévision de la 20ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, prévue pour fin juin 2019, ont été au coeur d’une séance de travail tenue au siège du ministère des Affaires Culturelles à la Kasbah.

La séance a été consacrée au suivi de l’organisation de cette échéance d’envergure arabe et régionale, tant au niveau artistique que technique et financier. L’édition 2019 aura lieu du 27 au 30 juin à Tunis, lit-on sur le site de l’Asbu.

Lors de cette réunion présidée par Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires Culturelles et en présence d’une délégation du comité directeur du Festival conduite par Abderrahim Souleiman, directeur général de l’ASBU, ainsi que des responsables des départements concernés au ministère, le ministre a recommandé de “veiller à garantir une meilleure organisation du Festival se tiendra à la Cité de la Culture”.

De son côté, le directeur général de l’Asbu s’est félicité de cette nouvelle collaboration entre l’Asbu et le ministère des Affaires Culturelles qui se concrétisera par la tenue du festival à la Cité de la Culture pour la seconde année consécutive. Il a estimé que cet “édifice culturel au rayonnement national et international devrait offrir au festival les meilleures chances de réussite et de visibilité “.

Le Festival arabe de la radio et de la télévision qui est initié par l’Union des Radiodiffusions des Etats Arabes (Asbu) est un évènement organisé annuellement en collaboration avec les institutions de la Radio et de la Télévision Tunisiennes et l’Organisation arabe des Satellites de Communication (Arabsat).

Le festival prévoit deux compétitions officielles et une compétition parallèle pour les professionnels des médias de l’audiovisuel au terme desquelles plusieurs prix sont décernés aux lauréats.