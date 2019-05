Ligue 1 : L’Espérance ST consolide sa place de leader

L’Espérance st a bien consolidé sa place de leader de la Ligue 1 de football professionnel en s’imposant devant le Stade Gabésien sur le score de 2 à 0, en match en retard de la 21e journée, disputé mercredi à Radès.

Le champion sortant qui l’avant également emporté à l’aller (1-0) a décroché une sixième victoire de suite, la 16e depuis le début de la saison, grâce à un premier but de l’ex-gabésien Saad Beguir d’un tir de coup franc inscrit à la 11 et un second maqué par Junior Lukosa de très près (53).

La formation de Moine Chaabani prend ainsi le large en tête de la Ligue 1 avec 52 points et conforte ses chances de conserver le titre à cinq journées de l’épilogue de la compétition, avec 9 longueurs d’avance sur le CS Sfaxien et l’ES Sahel.

Après un match nul et une victoire, le S.Gabésien, empêtré en bas du tableau, n’a pu de son côté décrocher un bon résultat et conserve toujours la 12e place (19 pts), avec deux longueurs d’avance seulement sur son voisin l’AS Gabès, premier relégable, et 3 sur le CS Hammam-lif, lanterne rouge.

Dans l’autre match en retard comptant pour la même journée, la formation sahélienne a réussi une très bonne opération dans sa lutte pour la 2e place qualificative pour la Ligue des champions, en allant s’imposer, au terme dans un match à huis clos disputé à Al Alaa, devant le CA Bizertin (1-0), grâce à un but de Firas Belarbi inscrit à la 60.

A la faveur de cette victoire, la 12e de la saison, le club de Roger Lemerre rejoint le CS Sfaxien à la 2e place avec 43 points chacun, mais le devance à la différence de buts, ce qui présage d’un duel à distance intense entre les deux dauphins pour une place africaine lors des ultimes journées du championnat.

Rien ne va plus en revanche pour le CA Bizertin qui a concédé une sixième défaite de suite et partage toujours la 4e place avec l’US Benguerdane (31 pts chacun. Dirigée désormais par Bejoui qui a succédé à Montassar Louhichi, le club nordiste a multiplié les revers depuis la 15e journée et est rentré définitivement dans les rangs après avoir réussi un excellent parcours à l’aller qui présageait de plus de régularité en phase retour.

Mise à jour du calendrier (21e journée):

Mercredi 15 mai

A Radès :

Espérance de Tunis 2 Saad Beguir (11), Junior Lukosa (51)

Stade Gabésien 0

A Al Alia (à huis clos):

CA Bizertin 0

Etoile du Sahel 1 Firas Belarbi (60)

Classement PTS J G N P BP BC DIFF

1. Espérance ST 52 21 16 4 1 31 10 +21

2. ES Sahel 43 21 12 7 2 33 17 +16

3. CS Sfaxien 43 21 12 7 2 28 14 +14

4. CA Bizertin 31 21 8 7 6 25 19 +6

. US Ben Guerdane 31 21 8 7 6 18 17 +1

6. US Tatatouine 29 21 7 8 6 23 27 -4

7. Club Africain 28 21 8 4 9 17 20 -3

8. US Monastir 23 21 6 5 10 23 24 -1

. JS Kairouan 23 21 6 5 10 16 23 -7

. Stade Tunisien 23 21 6 5 10 20 28 -8

11. ES Metlaoui 21 21 5 6 10 16 23 -7

12. Stade Gabésien 19 21 4 7 10 14 22 -4

13. AS Gabès 17 21 4 5 12 19 30 -11

14. CS Hammam-lif 16 21 3 7 11 12 21 -9