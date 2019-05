Tunisie : L’Observatoire CHAHED au secours de l’instance électorale?

L’Observatoire CHAHED pour l’observation des élections et le soutien des transitions démocratiques a préconisé de pallier le manque persistant des équipements nécessaires à l’inscription électorale, ce qui a conduit les agents de l’instance à travailler dans des conditions difficiles.

Il a, également, appelé à leur fournir un nombre suffisant de bulletins d’inscription.

Dans une déclaration, mardi 14 mai, sur le processus d’inscription des électeurs aux prochaines élections législatives et présidentielle, l’observatoire a exigé de mettre en place des groupes mobiles qui se déplacent pendant les soirées ramadanesques afin d’inscrire le maximum d’électeurs et de résoudre, dans les plus brefs délais le problème d’internet dans les bureaux d’inscription fixes et mobiles.

L’observatoire a, par ailleurs, indiqué avoir suivi de près le processus d’inscription aux élections législatives et présidentielle 2019 entre le 24 avril et le 10 mai. En effet, il a effectué 414 visites à 327 bureaux d’inscription fixes et 87 autres mobiles, outre le déploiement de 350 observateurs dans toutes les circonscriptions électorales.

Par ailleurs, CHAHED a relevé que le taux des bureaux d’inscription ne disposant pas des équipements nécessaires au processus d’inscription continue de grimper, en l’occurrence 49% de l’ensemble des bureaux visités dans les circonscriptions électorales.

Le taux des bureaux d’inscription dont les agents n’ont pas mené une campagne de sensibilisation est, également, en hausse (43%), précise l’observatoire.