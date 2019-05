Bizerte : plus de 128 infractions enregistrées et retrait de 770 kg des produits alimentaires

Plus de 128 infractions ont été enregistrées par les agents du contrôle économique à Bizerte au cours de la première semaine de Ramadan, et près de 770 kg de produits alimentaires ont été retirés du marché, a indiqué le directeur régional du commerce Mohamed Jaber Hriz.

Dans une déclaration au correspondant de l’Agence TAP, le responsable a relevé que la plupart des infractions concernent les produits agricoles frais (60 infractions), dont 37 infractions relatives aux fruits et légumes et 23 infractions pour ce qui est des volailles, des viandes et des poissons.

33% des infractions ont été enregistrées dans le secteur des produits alimentaires, avec 43 infractions contre 19 infractions dans le secteur de la boulangerie ainsi que 6 infractions dans les secteurs des produits industriels sensibles. Les 2/3 des infractions détectées ont concerné les pratiques de non transparence (80 infractions), notamment pour non affichage des prix (33), absence de facturation (47 ), le reste des dépassements ayant concerné la hausse des prix, le monopole et le non respect des règlements de la métrologie légale, des exigences de la qualité et de la salubrité des produits, notamment les produits alimentaires, les volailles et les viandes.

Hriz a précisé que plus de 333 kg de viandes, 200 kg de pâtes de pâtisseries, 40 litres d’huile d’olive et 86 kg de fruits ont été retirés pour impropreté à la consommation, en plus de 1392 litres d’huile végétale subventionnée et 151 kg de sucre subventionné à cause du non respect des règlements de la compensation

Le responsable a souligné que les services du contrôle économique ont mobilisé, avec le soutien des agents de la sécurité et le concours des services de la police municipale, de la santé et de la douane, 30 équipes de contrôle avec une moyenne de 6 équipes par jour, en plus de 2 cellules permanentes dans les marchés du gros de la région.

Il a ajouté que 1244 visites d’inspection ont été effectuées par ces équipes, soit 248 visites par jour ( 41 visites pour une seule équipe), lesquelles ont concerné les circuits de distribution de détail (81%), les circuits de distribution de gros ( 15%), les routes et les entrepôts (4%) ainsi que les espaces commerciaux, notamment dans les zones populaires à forte densité de population.