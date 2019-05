Tunisie : Manifestations de sensibilisation à l’initiative du ministère de la santé

A l’occasion de la journée mondiale de la sécurité routière, le ministère de la santé organise, au cours de cette semaine, des manifestations de sensibilisation sous le slogan ” conduire pour la sécurité routière “, indique un communiqué publié par le ministère de la santé.

Ces manifestations qui sont organisées en collaboration avec l’OMS, ont pour objectif la prévention et la lutte contre les accidents de la circulation qui causent des pertes humaines et économiques, soit 1400 décés par an et des milliers de blessés, lit-on de même source.

Elle sera clôturée par un workshop national sur le leadership et la sécurité routière,

Le ministère œuvre en collaboration avec les différentes structures officielles et les composantes de la société civile à l’élaboration de programmes de sécurité routière et de prévention, outre l’appui de la stratégie nationale d’intervention rapide et de secours, afin de réduire les accidents de la route.