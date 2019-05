Tunisie : Les horaires des bureaux et agences de poste pendant le Ramadan

L’Office National des Postes a indiqué vendredi, dans un communiqué que l’horaire d’ouverture des bureaux de poste, des agences RapidPost et des agences Colis Postaux, durant le mois de Ramadan 2019 est comme suit:

– Lundi, mardi, mercredi et jeudi: de 8h 00 jusqu’à14h 00.

– Vendredi : de 8h 00 jusqu’à13h 00.

Il est à signaler que le bureau de poste Tunis City ” Géant ” assure la continuité du travail durant toute la semaine de 10h00 à 16h30. Il assure aussi, une séance de travail durant la deuxième quinzaine du mois de Ramadan de 21h00 à 23h00.

D’autre part, le bureau de poste de l’aéroport International de Tunis-Carthage, assure la continuité du travail 24h/24 et 7jours/7, le bureau de poste de l’aéroport International de Monastir est ouvert d’une manière continue et sans interruption 7jours/7 de 8h00 jusqu’à minuit (24.00) et le bureau de poste de l’aéroport Jerba-Zarzis, est ouvert d’une manière continue de 8h 30 à 19h 30 du mardi au samedi et de 4h30 à 22h 30 pendant le dimanche et le lundi.

Il est à rappeler que 67 bureaux de poste et 25 agences RapidPost continuent à assurer une séance du travail les samedis de 9h00 à 12h15.