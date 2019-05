Ligue des champions d’Afrique : L’Espérance de Tunis réussit l’exploit de se qualifier à Lubumbashi

L’Espérance sportive de Tunis a réussi l’exploit de revenir de Lubumbashi avec un nul (0-0) synonyme de qualification en finale face au TP Mazembe (0-0), à l’issue de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football disputée samedi.

Au match aller, joué samedi dernier à Radès, L’Espérance s’était imposée par un but à zéro grâce à la réalisation salvatrice de Youssef Blaili.

Dans l’autre demi-finale, les Marocains du Wided de Casablanca ont concédé le nul à Pretoria (0-0) avec les Sud-africains de Mamelodi sundowns, après une première manche remportée au Maroc par le WAC (2-1).

La finale aller opposera donc, le 24 mai prochain l’Espérance sportive de Tunis au Widad de Casablanca.

S’agissant de la confrontation de cet après-midi, à Lubumbashi, La formation sang et or a réalisé l’exploit de sortir avec les moindres frais d’une mission qui s’annonçait for difficile face aux Corbeaux réputés intraitables voire invincibles sur leur pelouse.

Pourtant, les coéquipiers de Khalil Chammam ont su bien négocier cette opposition grâce à une stratégie défensive intelligente mais qui n’était pas vraiment sans failles en raison des quelques pépins physiques rencontrés au fur et à mesure que le match avançait.

Tactiquement parlant, les protégés de Mouine Chaabani étaient appliqués dans une logique défensive particulièrement qui a finalement porté ses fruits et ce, malgré une transition offensive très lente et des contre-attaques quasi inexistantes.

Toutefois, en parvenant à isoler le buteur historique de la formation congolaise, Trésor Mputo, les espérantistes ont freiné le TP Mazembe dans son élan.

Le club congolais qui se présentait en 4-2-3-1 s’était alors tourné vers les couloirs en allant toujours chercher l’autre star de l’équipe Rainford Kalaba.

En première mi-temps, le Tout Puissant Mazembe avait fait une démonstration de sa puissance en pressant très haut pour tenter de déstabiliser la formation tunisoise et confirmer ses appréhensions de départ.

La première vraie occasion dangereuse intervenait pour les Congolais à la 8e par l’intermédiaire de Kalaba dont le tir n’était pas cadré.

Une minute plus tard, sur une autre offensive congolaise, le défenseur sang et or Aymen Ben Mohamed failli tromper son gardien sur un centre congolais.

Durant le quart d’heure de jeu qui suivait, Mazembe essayait de passer tantôt par les couloirs du côté de Ben Mohamed, tantôt par l’axe de la défense par le biais des passes en profondeur en vue de provoquer les erreurs défensives.

Autrement, les seules occasions qui se sont présentées au TP Mazembe sont intervenues sur des balles arrêtées.

Du côté espérantiste, un coup franc direct à la 25e, à une quarantaine de mètres de la cage congolaise avait été mal tiré par Youssef Blaili.

Trois minutes plus tard (28e), Aymen Ben Mohamed a failli tromper le gardien Gbohouo par un tir lobé des 35 mètres mais par une parade tout aussi excellente, le gardien congolais détournait le ballon en corner.

A la 31e, Blaili ratait une nouvelle occasion d’ouvrir le score sur un deuxième coup-franc direct près de la surface de réparation du TP Mazembe en loupant le cadre.

Les minutes qui suivaient étaient particulièrement difficiles pour la formation tunisoise; à la 35e, première parade difficile de Ben Cherifia après un débordement et un tir cadré de Meschack.

A la 37e, Dhaouadi s’illustrait en dégageant le ballon presque sur la ligne de but après une reprise de la tête du dangereux Meschack.

Elia Meshack inquiétait de nouveau la défense espérantiste en profitant d’un centrage et de l’inattention de Mohamed Amine Meskini pour placer un tir cadré détourné par Ben cherifia in extrémis en corner.

Pendant les dernières minutes de la première mi-temps les offensives congolaises se sont multipliées.

A la reprise, Trésor Mputo cédait sa place d’entrée à Malongo après s’être blessé.

Et face aux timides attaques des sang et or, les offensives congolaises reprenaient de plus belle. A l’image de l’occasion parvenue à Malongo qui, à la 57e, exécutait un parfait coup de ciseau sur un centre de Kalaba, mais Ben Cherifia ripostait par une parade tout aussi parfaite.

Toujours très dangereux sur les balles arrêtées, le TP Mazembé manquait encore une fois d’ouvrir le score par Elia qui butait de nouveau sur un Ben Cherifia très concentré et incontestablement l’homme du match.

A la 66e, Khénissi cédait sa place à Mohamed Ali Yaacoubi après avoir écopé d’un carton jaune et puisé toutes ses forces.

Pour rééquilibrer ses lignes, Chaabani lançait le Nigérian Lokosa à la place de Anice Badri à la 76e et Jouini à la place de Blaili à la 80e.

Dans les dernières minutes du match (temps réglementaire), les Congolais misaient sur les débordements sur les côtés et les longues balles horizontales pour menacer la cage de Ben Cherfia.

A la 90e+2, l’attaquant des Corbeaux Ushindi reprenait de la tête un bon centrage millimétré et trouvait la transversale.

Les 5 minutes de temps additionnel n’y changeront rien à l’issue du match.

En finale, L’Espérance sportive de Tunis rencontrera le club marocain du Widad de Casablanca qui a éliminé les sud-africains du Mamelodi Sundowns.

Formations des deux équipes:

Espérance de Tunis: Ben Cherifia, Chammam, Ben Mohamed, Dhaouadi, Meskini, Coulibaly, Kom, Chaalali, Badri (Lokosa), Blaili (Jouini) et Khénissi (Yaacoubi).

TP Mazembe: Gbohouo, Koffi, Mondeko, Ochaya, Sinkala, Miche, Meschack, Mputo (Malango), Kalaba (Likonza) et Muleka (Ushindi).