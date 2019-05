Sadeem : Mohy Yasser sacré grand vainqueur de la saison 2 et remporte la somme d’1 million de riyals

Mohy Yasser, jeune influenceur égyptien, est sacré grand gagnant de la deuxième saison de Sadeem, le plus grand concours digital de jeunes créateurs de contenu du monde arabe. Il remporte ainsi la somme d’un million de riyals et aussi l’occasion de produire son propre programme.

Cette deuxième saison a vu vingt (20) jeunes créateurs de contenu de différentes sensibilités s’affronter dans des défis intenses et palpitants pour décrocher le titre du meilleur créateur de contenu du monde Arabe. Au final, c’est Mohy Yasser, jeune influenceur égyptien, qui a réussi à surmonter toutes les épreuves et à proposer les plus belles vidéos et idées tout au long de cette saison de Sadeem!

Mohy, qui adore voyager, possède, malgré son jeune âge, sa propre agence de publicité. Les réseaux sociaux sont son terrain de jeu, dans lequel il œuvre pour changer l’image stéréotypée de la jeunesse d’aujourd’hui et à diffuser la positivité dans le monde arabe.

La finale a rassemblé un grand nombre de personnalités. Acteurs, influenceurs et anciens participants ont foulé le tapis rouge pour assister au couronnement du vainqueur lors du grand show qui s’est déroulé au théâtre Sadeem à Beyrouth.

Mohy a déclaré, encore sous le coup de l’émotion :”Je remercie Dieu pour tout. Plus d’un mois de travail acharné et d’efforts partagés avec tous les participants et l’équipe de tournage. Sadeem a changé ma vie au bon moment …” avant d’ajouter : “J’ai appris, acquis de l’expérience, j’ai rencontré des amis, et à la fin je me suis révélé” Le vainqueur a également remercié tous ceux qui l’ont soutenu pour atteindre la finale et le titre de grand gagnant de la deuxième saison de Sadeem.

Naji Al Qaq de Jordanie, et Saif Ben Ammar de Tunisie, les deux autres finalistes ont du s’incliner malgré toute leur détermination et leur abnégation. Ils ont salué la victoire de Mohy qu’ils considèrent amplement méritée.

Retour sur la compétition

Le programme a accueilli, durant les semaines de compétition, des invités prestigieux, qui ont animé des ateliers autour de la création de contenu et organisé des défis ingénieux pour aider les jeunes candidats à développer leur sens de la créativité!

Les principaux objectifs de Sadeem, cette année, étaient de renforcer la confiance des participants en eux-mêmes, de les aider à faire la différence dans leurs communautés et à diffuser un message d’espoir et une énergie positive dans le monde arabe!

Cette saison a eu comme thème principal la lutte contre le cyber-harcèlement, car ce phénomène est courant dans le monde digital. Le but étant d’encourager les créateurs de contenu à prendre position contre cette pratique.

Il est important de souligner que les membres du jury de cette deuxième saison, Ascia, Ahmed Sharif, ZapTharwat ainsi que le célèbre influenceur algérien DZ Joker, ont coaché les candidats lors des ateliers. Ils ont considérablement contribué au développement de leurs compétences à travers promulgation de conseils, partage d’expériences et motivation pour les aider à relever les défis hebdomadaires dans le but de devenir les meilleurs créateurs de contenu du monde arabe.

Une saison 3 ?

La deuxième saison est terminée et déjà qu’une troisième est annoncée. Face à l’engouement et la motivation dont font preuves les jeunes créateurs de contenu, Sadeem n’a d’autre choix que de poursuivre cette aventure extraordinaire.