La LNFP rejette les évocations du Stade gabésien, le joueur Moomen Dinari radié à vie

Le bureau de la Ligue nationale du football professionnel, réuni dans la soirée de jeudi 2 mais 2019, a pris les décisions suivantes:

– US Tataouine: un blâme et une amende de 5 000 dinars pour récidive de jets de bouteilles.

– US Monastir: blâme à l’entraîneur-adjoint, Zied Zioud.

– Les évocations présentées par le Stade gabésien contre l’AS Gabès et le CS Sfaxien ont été acceptées sur la forme mais rejetées sur le fond, et la LNFP a validé le résultat acquis sur le terrain.

– La proposition de la Commission de discipline et de fair-play de radier à vie le joueur de l’ES Métlaoui Moomen Dinari a été acceptée, et le dossier disciplinaire a été transféré au bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) en raison d’une agression contre un arbitre.