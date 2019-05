Dès aujourd’hui, la Série P disponible sur le marché Tunisien

Pour la première fois et après une longue attente, la série P30 débarque en Tunisie.

Présentés il y a peu, les Huawei P30 Lite et P30 Pro sont enfin disponibles sur le marché tunisien. Vous avez été séduits par ces nouveaux smartphones ? Vous voudriez vous en offrir un ? Suivez-nous pour l’acquérir au meilleur prix.

Ces deux nouvelles pièces uniques de Huawei, affichent des fonctionnalités extraordinaires. Dès son lancement, la série P30 a changé l’histoire de la photographie, d’une simple expérience d’amateur à une expérience de photographie professionnelle.

Ces nouveaux fleurons de Huawei sont disponibles aujourd’hui à des prix raisonnables : P30 LITE 1099 TND et P30 PRO 3999TND.

Le P30 Lite pour plus de possibilités !

De quoi est capable le triple module caméra du P30 Lite ? Il est composé d’un appareil photo grand angle de 24 MP (f/1.8) et, d’un angle ultra large de 8 MP (f/2.4), comme sur la grande majorité des derniers smartphones haut de gamme. Une offre plutôt généreuse !

Le capteur ultra grand angle du HUAWEI P30 lite repousse les frontières du possible. Qui vous permet de découvrir le monde sous de nouvelles perspectives et capturer davantage d’éléments à 120°.

En façade, le Huawei P30 Lite dispose d’un écran LCD de 6,15 pouces, qui arbore une toute petite encoche en forme de goutte d’eau. La dalle choisie par Huawei est de définition Full HD+ 2312×1080 pixels et son appareil photo frontale est une caméra AI Selfie Super Star de 32 MP.

Parce que chaque visage est différent et unique, la technologie Selfie de HUAWEI est dotée d’intelligence artificielle qui embellit vos selfies en fonction de la forme et du type de votre visage. La technologie trace les contours de vos traits et crée un algorithme personnalisé pour assurer votre meilleur selfie possible !

Au niveau de l’équipement, ce P30 Lite se montre encore une fois généreux : port USB Type-C avec recharge rapide, 128 Go ROM de stockage interne extensible par Micro SD, processeur Kirin 710 Octa-core, 2 Go de RAM, et une batterie de 3340 mAh… Des caractéristiques particulièrement attrayantes pour un smartphone milieu de gamme. Le Huawei P30 Lite est commercialisé dès aujourd’hui à un prix de 1099 TND.

La conception en verre du HUAWEI P30 lite en fait une véritable œuvre d’art aussi agréable à l’œil qu’au toucher. Doté d’un design compact, il viendra parfaitement se loger au creux de votre main, pour un confort optimal. Disponible en 3 couleurs, il satisfera les goûts de chacun : le blanc Perle, le Noir Midnight et le bleu Paon.

Enfin, ce smartphone dispose d’une batterie de 3340 mAh, de la charge rapide et d’un capteur d’empreinte sous l’écran et d’une grande résistance.

Quand la distance s’efface

Le Huawei P30 Pro est le modèle le plus puissant de cette nouvelle gamme. Le smartphone dispose d’une caméra arrière de 4 objectifs photo : un capteur principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 20 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels (Zoom x5) ainsi qu’un capteur TOF. Quant à la caméra frontale 32 MP avec une ouverture f / 2.0 qui prend en charge un objectif à focale fixe. Il possède aussi un processeur HUAWEI Kirin 980.

Le P30 Pro profite aussi d’un grand écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces FHD+. Il est muni d’une encoche en forme de goutte d’eau « Technologie Dewdrop ».

Concernant la capacité de stockage, la mémoire de l’appareil est de « 8 GB RAM + 256 GB ROM » mais aussi peut comprendre une extension de mémoire supplémentaire allant jusqu’à 512GB. Enfin, il dispose d’une batterie de 4200 mAh, de la charge rapide et d’un capteur d’empreinte sous l’écran. Le P30PRO est disponible en deux couleurs le Crystal translucide et le bleu Aurora.

Vous pouvez dès aujourd’hui obtenir le Huawei P30 Pro au prix de 3999TND.