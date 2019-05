Ligue 2 : Une ultime journée décisive pour le second promu et les trois autres équipes reléguées

Le verdict sera rendu ce vendredi concernant le second promu en Ligue 1 et les trois autres équipes reléguées en Ligue 3, à l’occasion de 22e et dernière journée de la Ligue 2 du football professionnel.

Le suspense reste en effet entier pour cette ultime journée qui révèlera le nom de la deuxième équipe qui évoluera la saison prochaine parmi l’élite en compagnie du CS Chebba, déjà assuré de son accession depuis deux journées. Ce deuxième ticket sera validé soit par l’AS Soliman, leader de la poule A (45 pts) ou son dauphin l’O.Béja (42 pts).

L’équipe du Cap Bon qui est toute proche d’une accession historique en Ligue 1, partira favorite pour décrocher le précieux sésame, grâce à son avantage de points et à l’avantage du terrain. Mais sa mission s’avère délicate face à l’US Siliana, une équipe qui partage la dernière place avec le CS Korba, et qui tentera de s’accrocher jusqu’au bout pour éviter le purgatoire.

De son côté, l’O.Béja (2, 42 pts) sera en déplacement périlleux chez l’AS Marsa (40 pts) dans un match entre deux anciens pensionnaires de l’élite et qui représente pour les cigognes la dernière chance pour retrouver la Ligue 1 qu’ils avaient quittée il y a deux saisons.

En bas du classement, pas moins de cinq équipes sont dans un mouchoir de poche et doivent attendre l’issue de leurs matches de la dernière journée pour connaître leur sort. Si le CS Korba et l’US Siliana qui se partagent la dernière position (20 pts) semblent les plus proches de l’issue de sortie, l’AS Djerba et l’AS Ariana (22 pts) dont le face-à-face direct s’annonce très chaud, et aussi l’AS Oued Ellil (22 pts) ne seront aucunement à l’abri.

En poule B où le promu le CS Chebba, et le premier relégué l’OC Kerkennah sont déjà connus depuis les journées précédentes, le suspense plane toujours en bas du classement puisque le CS Djebeniana et l’Olympique Sidi Bouzid qui se partagent l’avant-dernière position (21 pts) joueront leur survie ce vendredi face respectivement à l’OC Kerkennah et l’ES Radès (7e, 26 pts).

Le SC Ben Arous (9e, 23 pts) qui recevra Jendouba Sport (6e, 27 pts) n’est pas non plus à l’abri. Il suffit d’une défaite associée à la victoire de ses deux poursuivants (Djebeniana et Sidi Bouzid) pour que les banlieusards du sud se retrouvent en division inférieure.

Programme

Poule A :

A La Marsa : AS Marsa – O. Béja

A Oued Ellil : AS Oued Ellil – US Siliana

A Soliman : AS Soliman – ES Jerba

A Sfax (Mhiri): Sfax RS – ES Zarzis

A Médenine : CO Médenine – CS Korba

A Djerba Houmt Souk : AS Djerba – AS Ariana

Poule B:

A Ben Arous: SC Ben Arous – Jendouba Sport

A Menzel Bourguiba : SA Menzel Bourguiba – AS Kasserine

A Hammam- Sousse: ES Hammam-Sousse – SS Sfaxien

A Sfax 2 mars (à huis clos) : CO Kerkennah – CS Djebeniana

A Sidi Bouzid (à huis clos) : O.Sidi Bouzid – ES Radès

A Gafsa : EGS Gafsa – CS Chebba