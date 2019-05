Tunisie : La construction de l’avenir du pays repose sur les potentialités des régions (Mohsen Marzouk)

Le président du parti “Machrou Tounes”, Mohsen Marzouk, a déclaré, mercredi, à l’Agence TAP, que la construction de l’avenir du pays et la réalisation de sa relance économique et sociale repose sur les potentialités dont disposent les régions et l’émergence des talents de la femme et de la jeunesse.

Machrou Tounes a fait des régions, de la femme et de la jeunesse les piliers de son plan d’action et les points forts de son programme électoral, a-t-il ajouté en marge d’une conférence organisée par son parti à Hammamet.

Marzouk a indiqué que “Machrou Tounes” a lancé depuis huit mois, et dans le cadre d’une série de manifestations et de comités de réflexion, un projet intitulé “les régions sont la solution”.

Aujourd’hui, a-t-il noté, nous lançons le deuxième thème, à savoir “la femme est la solution” et pendant le mois de ramadan “nous nous focaliserons sur le thème de la jeunesse”, a-t-il ajouté.

A l’heure de la décentralisation, il est aujourd’hui plus que nécessaire de permettre aux régions d’exploiter leurs propres ressources : naturelles, humaines et foncières. Il s’agit de libérer les talents en vue de favoriser le développement régional et contribuer ainsi à la réalisation de la justice sociale.

Concernant les alliances politiques, Mohsen Marzouk a précisé que “Machrou Tounes” est “ouvert au dialogue avec tous partis”, y compris avec Nidaa Tounes.

S’agissant du conflit entre les deux factions, celle de Sofien Toubel et Hafedh Caid Essebsi, le président de Machrou Tounes a déclaré : “ceux que j’ai rencontré hier (en allusion à la faction de Sofiene Toubel) représentent Nidaa Tounes, les autres (congrès de Monastir) ne font que reproduire les mêmes erreurs de 2015”.

Il a, par ailleurs, relevé que Machrou Tounes dialoguera avec le mouvement Tahya Tounes pour “examiner les éventualités de rencontre et que toute alliance avec ce parti est possible”.

D’autre part, Marzouk a déclaré que son parti participera aux prochaines élections législatives avec ses propres listes, précisant, toutefois, que “Machrou Tounes” sera disposé et “ouvert à toute alliance, au cas où il y aurait une quelconque coordination dans ce sens avec d’autres partis au cours des deux ou trois prochaines semaines.