Ligue 1 : Programme de la 21e journée

Programme de la 21e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel, qui sera disputée dimanche 28 avril, mercredi 8 mai et jeudi 9 mai prochains.

Dimanche 28 avril (tous les matches à 15h00):

A Gabès:

AS Gabès – Club Africain

A Tataouine:

US Tataouine – CS Hammam-lif

A Redayef:

ES Métlaoui – US Monastir

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – JS Kairouan

Mercredi 8 mai

A Bizerte (14h00)

CA Bizertin – ES Sahel

Jeudi 9 mai (14h00):

A Radès:

Espérance ST – Stade Gabésien

A Sfax:

CS Sfaxien – Stade Tunisien