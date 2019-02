Manouba : Des citoyens se portent volontaire pour la réhabilitation des stations de transport à Jedaida

Des techniciens au parc de la société de transport de Tunis à Tebourba ont procédé, en collaboration avec des citoyens volontaires, à la réhabilitation de plusieurs stations de transport à Jedaida qui sont dans un état lamentable, a indiqué Ahmed Taghouti, agent à la société.

Les actions vont porter en particulier sur le nettoyage et la collecte des déchets, l’entretien des stations et l’installation de nouvelles chaises pour que les voyageurs puissent s’asseoir et se protéger des pluies et du soleil pendant qu’ils attendent le bus.

Cette initiative a démarré, en premier temps, à la station de Jedaida et concernera prochainement les stations de Chaouat, Mansoura et bien d’autres en attendant de la généraliser à d’autres délégations du gouvernorat de Manouba, a-t-il ajouté.