Tunisie : Béji Caïd Essebsi reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs

Le président Béji Caïd Essebsi a reçu, jeudi, au cours d’une cérémonie, organisée au Palais de Carthage, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs de pays frères et amis, nouvellement accrédités à Tunis.

Les nouveaux ambassadeurs sont :

– Donald Armin Blome, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de des Etats Unies d’Amérique

– Hussein Mohamed Hussein, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan

– Indulis Abelis, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Lettonie avec résidence à Riga

– Orou Gabé Orou Sego, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin avec résidence à Alger

– Knut Langeland, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège avec résidence à Alger

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.