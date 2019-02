Premier numéro de la Revue tunisienne Science politique

L’Association tunisienne d’études politiques (ATEP) vient de publier le premier numéro de la Revue tunisienne de science politique, spécialisée dans la publication d’études et de recherches liées aux questions politiques et sociales actuelles.

Hatem M’rad, fondateur de la revue et président de l’ATEP, a déclaré, lundi, à l’Agence TAP, que ce magazine est dédié aux politologues et chercheurs en sciences politiques et sociales, outre le fait qu’il vient “combler un vide dans la littérature scientifique du pays”.

De périodicité semestrielle, la revue est publiée en collaboration avec la maison d’édition Nirvana, a-t-il précisé.

Le premier numéro comporte, notamment, une étude sur “L’électeur tunisien à l’Etranger et sa première expérience démocratique de vote à distance” élaborée par Itidel Fadhloun ainsi qu’une étude à Hatem M’rad intitulée “La problématique du professionnalisme politique du gouvernement tunisien. De l’autoritarisme à la transition démocratique”.

La revue qui coûte 18 dinars publie des études dans trois langues, arabe, français et anglais. Sa commission scientifique regroupe 30 professeurs et chercheurs universitaires et son comité de rédaction regroupe 6 professeurs universitaires.

La revue sera présentée le 22 février courant à la Maison du Livre, en présence d’universitaires et de spécialistes en sciences politiques, en sociologie et en philosophie ainsi que des politiciens et des étudiants.