Ligue 1 (14e j/mise à jour) : L’Etoile bat la JS Kairouan (2-0) et se rapproche du podium

L’Etoile du Sahel s’est rapprochée du trio de tête grâce à sa victoire en déplacement face à la JS Kairouan (2-0), dimanche, en match en retard de la 14e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les étoilés qui ont plié le match au cours de la première période, ont ouvert la marque à la 37e par Firas Belarbi avant de doubler le score par Maher Hannachi avant la pause.

Grâce à ce succès, les protégés de Roger Lemerre confortent leur quatrième place avec 27 points, à une longueur du CA Bizertin, 3e.

De son côté, la JS Kairouan qui concède sa 8e défaite de la saison, s’est compliqué la tache en bas du tableau en partageant toujours la 10e position avec l’ES Metlaoui et l’AS Gabès (12 points), à deux points de la lanterne rouge.

Dimanche

Stade de Kairouan

JS Kairouan – Etoile du Sahel 0-2

Buts : Firas Belarbi (37), Maher Hannachi (43)

Déjà joués

Jeudi 7 février

Stade Olympique d’El Menzah:

Club Africain – CS Hammam-Lif 1-0

A Sfax (Mhiri):

CS Sfaxien – CA Bizertin 1-1

A Tataouine:

US Tataouine – Espérance de Tunis 0-1

Dimanche 3 février Au Bardo

Stade Tunisien – US Monastir 0-2

A Gabès

AS Gabès – US Ben Guerdane 2-1

A Redayef

ES Métlaoui – Stade Gabésien 0-1

Classement: Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Espérance ST 33 14 10 3 1 21 7 +14

2. CS Sfaxien 30 14 8 6 0 17 6 +11

3. CA Bizertin 28 14 7 7 0 22 11 +11

4. ES Sahel 27 14 7 6 1 22 11 +11

5. C.Africain 20 14 6 2 6 14 15 -01

6. US Tataouine 19 14 5 4 5 14 18 -04

. S.Tunisien 19 14 5 4 5 14 18 -04

8. US Ben Guerdane 15 14 3 6 5 12 14 -02

. S. Gabésien 15 14 3 6 5 9 10 -01

10. ES Metlaoui 12 14 3 3 8 11 18 -07

. AS Gabès 12 14 3 3 8 14 22 -08

. JS Kairouan 12 14 3 3 8 8 17 -09

13.CS Hammam-lif 11 14 2 5 7 8 14 -06

14. US Monastir 10 14 2 4 8 14 19 -05