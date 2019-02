Tunisie : Début d’avril, date de l’entame de la grève locale à Gafsa, prélude à une grève régionale

Le Comité administratif régional de l’Union régionale du travail de Gafsa a décidé, à l’issue d’une réunion tenue vendredi, d’entamer la première série de grève locales pour réclamer au gouvernement “la tenue de ses promesses envers la région”, et ce, à partir de la première semaine du mois d’avril prochain, comme prélude à une grève générale régionale, selon le secrétaire général régional de l’UGTT à Gafsa, Mohamed Sghaier Miraoui.

Miraoui a déclaré aux médias à l’issue des travaux de cette réunion tenue sous l’égide du secrétaire général adjoint de l’UGTT Hfaiedh Hfaied, que ces grèves locales de revendication débuteront à la première semaine d’avril au niveau des délégations pour aboutir à une grève régionale dont la date ne doit pas être distante des délais des grèves locales.

Il a en outre expliqué que la décision de lancer ces grèves intervient “au vu de la persistance de la politique de marginalisation perpétuée par les gouvernements successifs depuis la révolution et relayée par le gouvernement actuel”, estimant que ces gouvernements “n’ont pas tenu leurs promesses de résoudre le problème du développement dans la région”.

Le responsable syndicale a évoqué, dans ce contexte, les résolutions, projets et programmes de développement annoncés par les gouvernements précédents et le gouvernement actuel, notamment dans les années 2015 et 2018, sans être réalisés, faisant notamment référence au projet de construction d’un hôpital multidisciplinaire à Gafsa et à d’autres projets ayant trait à la situation environnementale et agricole.

Commentant la décision d’entamer cette série de grèves locales, Miraoui a déclaré au correspondant de l’agence TAP que “L’Union régionale du travail de Gafsa serait disposée à négocier avec le gouvernement, dans le cas où ce dernier réaffirme son intention de faire bouger les choses dans la région”.