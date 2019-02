Ligue des champions d ‘Afrique / ES Tunis-Orlando Pirates 2-0 : Les déclarations

Mouine Chaabani (Entraineur de l’Espérance sportive de Tunis) : “Les trois points acquis aujourd’hui sont très importants pour la suite de la compétition et cette victoire à domicile contre l’un de nos concurrents direct est le meilleur résultat que nous ayons réalisé dans la phase des poules”.

Notre adversaire du jour est un adversaire coriace avec beaucoup de qualités, mais nous étions concentrés jusqu’au bout malgré les multiples occasions ratées.

Les joueurs ont fait preuve d’une grande discipline tactique et de persévérance ce qui a évité que le doute s’installe au sein du groupe au fil des minutes”.

“Nos choix tactiques ont payé et on ne peut qu’être satisfaits et convaincus du travail accompli et de la stratégie adoptée”.

“Aujourd’hui, un cycle relativement long et quelque peu difficile s’achève et l’on s’apprête à aborder un nouveau cycle dans la sérénité”.

Haythem Jouini (Attaquant de l’espérance ST) : “Nous avons livré une bonne prestation face à une équipe bien organisée et un sérieux prétendant pour le titre”.

“Grâce à cette précieuse victoire nous avons pu mettre un pied en quart et nous allons poursuivre dans le même état d’esprit et avec la même détermination pour rééditer l’exploit de précédente édition”.