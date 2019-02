Tunisie : La HAICA affirme son soutien à l’équipe des “Quatre Vérités”

La Haute autorité de la communication audiovisuelle (HAICA) a exprimé son soutien à l’équipe de l’émission ” Les Quatre Vérités” diffusée sur la chaine privée Elhiwar Ettounsi qui a réalisé une enquête sur “une école coranique” illégale dans la localité de Regueb à Sidi Bouzid.

Les journalistes qui ont réalisé l’enquête pointaient du doigt les conditions d’hébergement “inhumaines” dans cette école.

La HAICA appelle dans une déclaration publiée vendredi, les autorités à ouvrir une enquête suite aux restrictions sécuritaires subies par l’équipe qui a effectué le travail de terrain. Elle souligne la nécessité de réunir toutes les conditions devant permettre à cette équipe de poursuivre ses investigations dans les meilleures conditions.

La HAICA met en avant l’importance de ces travaux journalistiques “sérieux” et “audacieux”, dans la consécration des valeurs de l’Etat civil démocratique et la garantie du droit du citoyen à l’information et au savoir. Elle appelle les journalistes à défendre leur indépendance et leur liberté dans l’accomplissement de leur mission, conformément aux règles déontologiques et à l’éthique professionnelle.

L’instance salue, dans sa déclaration, le professionnalisme de l’équipe de l’émission ” les Quatre Vérités” pour avoir entendu toutes les parties concernées et respecté la dignité des enfants en protégeant leur identité.

L’émission ” Les quatre Vérités” a enquêté la semaine dernière sur une “école coranique” accueillant 42 enfants entre 12 et 18 ans dans des conditions extrêmes et en totale rupture avec les programmes officiels de l’enseignement.