Sidi Bouzid-Ecole coranique : Marche de soutien aux magistrats

Des représentants de la société civile à Sidi Bouzid ont effectué, vendredi, une marche de soutien au procureur de la République et aux juges du tribunal de première instance, en réaction à des menaces et des agressions verbales proférées sur les réseaux sociaux, sur fond de fermeture de ‘’l’école coranique’’ à Regueb.

Les manifestants dont figurent des avocats, des militants politiques et des activistes associatifs, ont scandé des slogans dénonçant le terrorisme, défendant l’Etat de droit et soutenant le procureur de la République et les juges du tribunal de Sidi Bouzid.

‘’C’est une marche de soutien à tous ceux qui ont été moralement attaqués, après la fermeture de ‘l’école coranique’’ (31 janvier 2019), déclare l’activiste, Taoufik Abbes, à l’agence TAP. Il souligne l’importance de la justice en Tunisie et de son rôle pour faire la lumière sur toutes les affaires et toutes les infractions qui menacent l’harmonie et la paix sociales, et afin d’instaurer l’Etat de droit et de bâtir la démocratie.

De son coté, l’activiste associatif, Mohsen Heni, appelle le ministère public à déterminer les responsabilités dans l’affaire de “l’école coranique” et à juger les instigateurs.