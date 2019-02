Espérance ST-Centenaire : Les “sang et or” organisent dimanche le “RUN ForTARAJI”

Dans le cadre des festivités du centenaire de l’Espérance Sportive de Tunis, qui ont démarré le 15 janvier dernier et qui se poursuivront jusqu’au 14 janvier 2020, le Comité d’organisation va organiser le dimanche 10 février 2019 le Taraji Run, annonce l’association “sang et or” sur son site officiel.

“Taraji Run est un circuit de 5 km, où chaque participant pourra courir à son rythme ou marcher pour le plaisir. Arriver le premier n’aura pas beaucoup d’importance, l’essentiel étant de partager entre les sympathisants de l’Espérance un moment à vivre en famille dans un climat de convivialité ouvert à tous les tunisiens, où l’esprit sportif sera célébré au cours d’une journée qui se veut exceptionnelle”, affirme l’Espérance ST.

Elle indique que “cette course, définitivement pas comme les autres, permettra aux participants de revivre les 100 ans de l’Espérance à travers divers photos issues des archives, allant de la fondation du club de Bab Souika, en passant par les portraits des divers présidents du club, des joueurs qui ont marqué l’histoire, des différents maillots portés par les sang et ors à travers le temps, les trophées remportés…”

L’association tunisoise annonce que “la fête sera pour tout le monde avec de nombreuses surprises au rendez-vous, des cadeaux à gagner, un concert en plein air, un espace de jeux (baby-foot géant) pour les petits et les grands ; à travers une borne interactive, les supporters pourront immortaliser ce moment en se prenant en photo avec les joueurs de l’Espérance présents virtuellement et le plus important, vivre une formidable journée aux couleurs sang et or”.