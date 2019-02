Coupe arabe des clubs : Etoile du Sahel – Raja Casablanca

L’Etoile sportive du Sahel aura pour mission de confirmer son avance du match aller sur le Raja Casablanca vendredi à 15h00 au stade olympique de Sousse, pour le compte des quarts de retour retour de la coupe arabe des clubs champions.

L’équipe de la perle du Sahel qui a ramené de Rabat une précieuse victoire (2-0) tentera de consolider cet avantage afin de valider son billet pour le dernier carré et se racheter aussi de sa contreperformance à domicile en coupe de la Confédération le week-end dernier devant le CS Sfaxien dans le cadre de la première journée de la phase de groupe.

L’enjeu de la coupe arabe est non seulement sportif mais aussi bien lucratif, puisque le vainqueur empochera la coquette somme de 6 millions de dollars et le deuxième 1 million et demi de dollars alors que le vaincu des demi empochera 500 000 dollars.

Vu l’importance de cette manche retour, l’entaineur Roger Lemerre a décidé de fermer les séances d’entrainement au public et aux médias afin d’éviter la pression et que les joueurs puissent se préparer en toute sérénité et concentration.

Le technicien français devrait procéder à quelques changements par rapport à la formation alignée à Rabat et en l’absence de deux joueurs clés, le défenseur axial Saddem Ben Aziza et Firas Belarbi suspendus pour des raisons disciplinaires.

Il rècupèrera en revanche Ammar Jmal absent lors du match face au CS Sfaxien et viendrra appuyer Zied Boughattas dans l’axe de la défense. De leur coté Wajdi Kechrida et Alaya Brigui devraient conserver leur poste sur les flancs droit et gauche.

Le milieu de terrain devrait également connaitre quelques changements. Ainsi Mohamed Amine Ben Amor rétablit de ses blessures et Karim Ben Amor en pleinforme depuis quelques temps, devraient faire parti des plans du staff technique alors que Maher Hannachi et Iheb Mskani conserveraient leur poste habituel.

L’attaque étoilé a été un grand point d’interrogation vendredi dernier face au CS Sfaxien et inquiété les supporters après les nombreuses grosses occasions perdues, est tenue de se réhabiliter et le duo offensif Karim Laaribi et Yassine Chikhaoui sont appelés à plus de concentration.

De son coté le Raja Casablanca conduit le français Patrice Carteron ex-entraineur d’Al Ahly d’Egypte qui a succèdé à l’espagnol Juan Carlos Garido limogé pour “disfonctionnement d’ordre technique” après la défaite devant l’Etoile, tentera de renverser la vapeur et comptera pour cela sur les services de l’attaquant Mahmoud Benhalib et du milieu de terrain Lema Mabide absents au match aller. Ce dernier avait d’ailleurs été exclu lors d’une séance d’entraînement par Juan Carlos Garrido ce qui avait provoqué une crise entre joueurs et entraineur. Mohsen Yajour qui s’est récemment illustré et le jeune Sofiane Rehimi devraient également faire partie du plan tactique de Carteron pour arracher un billet pour le dernier carré.