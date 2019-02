Coupe arabe des clubs (1/4 de finale retour) : ES Sahel-Raja Casabalanca- le réalisme est la clé de la réussite” (Roger Lemerre)

Roger Lemerre entraineur de l’Etoile sportive du Sahel a affirmé que son équipe tentera de confirmer la prestation du match aller face au Raja de Casablanca (2-0) pour le compte des quarts de retour de la coupe arabe des clubs champions et valider ainsi son billet pour le dernier carré.

Le technicien français a insisté lors d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi à Sousse, veille du match face au Rajaouis au stade olympique de Sousse à partir de 15h00, sur l’importance de faire preuve d’un grande détermination et être discipliné sur terrain pour assurer toutes les chances de réussites dans ce derby maghrébin.

“Nous ne devons pas laisser l’occasion à l’adversaire de remonter son retard et l’Etoile du Sahel devra négocier ce match avec l’ambition de l’emporter afin d’éviter d’aller aux prolongations.

L’Etoile connait quelques difficultés au niveau de l’effectif en raison de l’absence de quelques joueurs pour des raisons de disciplines et de santé et il en est de même pour le Raja Cabalanca et j’invite nos supporters à être à nos coté, pour soutenir leur équipe et l’aider à franchir ce cap, a souligné Lemerre.

Revenant sur la défaite de son équipe concédée dimanche dernier à Sousse devant le CS Sfaxien en phase de poules de la coupe de la Confédération africaine de football, le technicien français a estimé qu’elle ne doit pas être une source d’inquiétude d’autant que les joueurs ont fourni un bon rendement.

L’ambiance a été très bonne pendant toute cette semaine et l’équipe qui sera face à un nouveau défi devant le Raja Casablanca devra être réaliste et renouer avec la dynamique de victoire.

le réalisme est la clé de la réussitea-t-il insisté.

La victoire à Rabat est un pas important pour la qualification au prochain tour a indique de son coté le joueur Kkarim Aouadhi et nous devons confirmer demain (ndlr: vendredi) face à notre public dans cette compétition qui est une de nos priorités.

Nous devons réussir tactiquement face à un adversaire qui essayera de renverser la vapeur par tous les moyens d’autant qu’il est conduit par un nouveau staff technique ” a-t-il souligné.