Ligue 1 (14e journée) – CSS-CAB : Une affiche pour la première place

Fini l’intèrmede continental, les trois équipes tunisiennes engagées en coupes africaines retournent ce jeudi à la compétition locale, à l’occasion de la 14e journée marquée par le choc CS Sfaxien-CA Bizertin et le déplacement périlleux du leader sang et or à Tataouine.

Le dernier match opposant la JS Kairouan à l’Etoile du Sahel aura lieu le 17 février.

Le dauphin sfaxien qui compte 1 point de retard sur le leader, accueillera son poursuivant le CA Bizertin, qui le talonne de deux unités, dans un match qui s’annonce prometteur entre les deux seules équipes restées invincibles et qui lorgnent chacune la première place du tableau.

La formation sfaxienne, de retour de son déplacement victorieux face à l’Etoile du Sahel (1-0), dimanche, dans le cadre de la 1e journée de la phase de groupes de la coupe de la CAF, abordera ce match avec les meilleures conditions morales et les meilleures chances de plier ce match sans dégâts. Toutefois, le rythme des matches et la fraicheur physique de ses joueurs pourront leur faire défaut, surtout en l’absence du défenseur Hamza Mathlouthi, blessé lors du match face à l’Etoile.

Les Bizertins, tout aussi confiants en leurs moyens, même s’ils ont du quitter prématurément la coupe de Tunisie, auront également des atouts à faire valoir ce mercredi, et rentrer avec un résultat positif qui les propulserait en peut-être en tête, en cas de faux pas du leader.

En déplacement à Tataouine, l’Espérance de Tunis, leader avec 30 points, cherchera à conforter son leadership sachant que la moindre erreurs lui couterait sa place, avec deux prétendants à l’affût. Une mission qui semble délicate pour les sang et or qui subissent eux aussi le ryhtme marathonien des compétitions.

Coupe de Tunisie puis long déplacement chez Orlando Pirates à Johannesbourg (0-0), les protégés de Mouine Chaabani doivent enchainer avec un déplacement réussi à Tataouine mêmes s’ils ne pourront pas compter sur les services de Khalil Chammam et Hamdou Elhouni, blessés.

Le groupe espérantiste a suffisamment d’arguments à faire valoir. Mais gare à l’US Tatatouine (19 pts), une équipe locale qui cherche à se rattraper aux yeux de ses supporters après avoir fait ses adieux à Dame coupe (éliminée par l’AS Soliman 2-3) pour se rapprocher davantage du trio de tête.

Le troisième match au programme de jeudi verra le Club Africain (7e, 17 points) recevoir le CS Hammam-lif (13e, 11 pts), au Stade olympique d’El Menzah, dans une rencontre placée sous le signe de la réhabilitation pour les rouge et blanc, après le malheureux revers subi à Lubumbashi face au TP Mazembe (0-8) et qui a coûté la place de l’entraineur Chiheb Ellili.

Désormais conduits par le duo Khaled Souissi et Mehdi Essifi, en attendant la désignation d’un nouvel entraineur, les rouge et blanc auront besoin d’un succès pour le moral, d’autant que les trois points de la victoire leur permettront d’améliorer leur classement.

En revanche, les Banlieusards, avant-derniers, et éliminés de la coupe de Tunisie, peuvent se montrer accrocheurs au moment où la compétition a pris le deuxième tournant et l’opération sauvetage doit être déclenchée.

Le programme (tous les matches à 14h00)

Jeudi 7 février

Stade Olympique d’El Menzah:

Club Africain – CS Hammam-Lif

A Sfax (Mhiri):

CS Sfaxien – CA Bizertin

A Tataouine:

US Tataouine – Espérance de Tunis

dimanche 17 février

Stade de Kairouan

JS Kairouan – Etoile du Sahel

Déja joués

Dimanche Au Bardo

Stade Tunisien – US Monastir 0-2

A Gabès

AS Gabès – US Ben Guerdane 2-1

A Redayef

ES Métlaoui – Stade Gabésien 0-1