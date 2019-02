Tunisie : Les prochaines élections sont une échéance nationale (Zouheir Maghzaoui)

Le secrétaire général du mouvement Echaâb (mouvement du Peuple) Zouheir Maghzaoui a indiqué que l’élection du président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et la composition de ses membres restants après un long blocage constitue déjà un pas pour organiser les prochaines élections présidentielle et législatives, une échéance qui nécessite un climat électoral approprié dont l’ISIE y joue un rôle important.

Présidant à Gafsa un colloque interrégional organisé par “Echaâb” sur “la situation politique et les échéances du mouvement”, Maghzaoui a indiqué que le rôle de l’Instance n’est pas uniquement d’ordre technique mais aussi politique afin d’éviter les erreurs électorales qui ont été commises lors des précédentes échéances électorales selon ses propos.

Il a appelé dans ce sens à la nécessité de mettre fin au financement démesuré de certains partis et aux tentatives de main mise sur les médias par certains partis pour servir leurs agendas politiques. Il a, à cet égard, appelé à ce que le Centre national de l’informatique (CNI) soit placé sous la supervision de la présidence du gouvernement et non pas le ministère des technologies de la communication.

Maghzaoui a, par ailleurs, estimé que tout retard ou tentative de retarder les prochaines élections ne peut aboutir qu’à des “catastrophes” exprimant sa crainte que le processus de transition démocratique ne se transforme en une démocrate corrompue, selon ses dires. Il a, à cet égard, précisé que son parti estime qu’l n’existe de démocratie politique sans une démocratie sociale.

D’autre part, le secrétaire général du mouvement Echaâb a relevé que les prochaines élections ne sont pas des échéances de partis mais une échéance nationale en vue de faire sortir le pays de ses conditions difficiles et catastrophiques. La prochaine bataille, a-t-il ajouté est une bataille entre d’une part, Ennahdha et ses alliés qui ont ignoré la souveraineté nationale et conduit le pays à une situation chaotique et d’autre part le mouvement Echaâb, d’autres partis et l’union générale tunisienne du travail (Ugtt) qui disposent d’un projet national au service du pays.

En ce qui concerne les préparatifs de son parti pour les prochaines échéances politiques, Maghzaoui a indiqué que son parti a adressé à toutes les forces nationales un appel pour former une coalition électorale afin de contrer la droite au pouvoir. Jusqu’a présent, a-t-il précisé, son mouvement n’a reçu aucune réponse. Au cas où cet appel serait ignoré, “Echaab”, a-t-il mentionné, présentera deux candidats au parlement dans toutes les circonscriptions et un candidat pour l’élection présidentielle.