CAN2019 : Les Comores saisissent le TAS pour réclamer l’exclusion du Cameroun

La fédération comorienne de football a annoncé ce mardi par le biais du manager de l’équipe des Comores avoir déposé un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport réclamant l’exclusion du Cameroun de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019.

“La Fédération de football des Comores a déposé une procédure d’appel auprès du TAS contre la décision de la CAF de refuser d’exclure le Cameroun de la CAN 2019 après lui avoir retiré l’organisation du tournoi conformément à l’article 92 du règlement de la CAN” a indiqué l’instance comorienne sur son compte twitter.

Les Comores et le Cameroun sont en lice pour le second billet qualificatif dans le groupe B. Le Cameroun, initialement qualifié d’office en tant que pays organisateur, avait néanmoins participé aux qualifications, dans le Groupe B, en compagnie du Maroc, des Comores et du Malawi. En plus des Lions indomptables, une seule équipe devait obtenir son billet pour la phase finale. Après la cinquième journée, disputée en novembre, la situation était la suivante : le Maroc, qui venait d’assurer sa qualification, et le Cameroun, en tant que pays organisateur, étaient donc assurés de jouer la CAN.

Mais la décision de la CAF de retirer au pays d’Afrique centrale l’organisation du tournoi a changé les choses : selon la CAF, le Cameroun, deuxième du groupe, devra au moins faire match nul face aux Comores en mars prochains à Yaoundé, pour se qualifier, alors que ces dernières auront besoin d’un succès.