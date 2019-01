Tunisie : Report de l’examen de l’affaire de l’attentat à l’hôtel Imperial de Sousse

La 5e chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis spécialisée dans les crimes terroristes a décidé le report au 5 février prochain de l’examen de l’affaire de l’attentat terroriste à l’hôtel Imperial de Sousse pour l’audition des plaidoiries, a indiqué mardi à l’agence TAP, le porte-parole du Tribunal Sofiene Selliti.

La chambre criminelle avait décidé vendredi dernier le report au 1er février 2019 de l’examen de l’affaire de l’attentat au Musée du Bardo, a ajouté Selliti.

L’attaque de Sousse a été perpétrée le 26 juillet 2015 par un terroriste qui a ouvert le feu sur des touristes à la plage et à l’intérieur de l’hôtel Imperial Marhaba, faisant 39 victimes parmi des touristes étrangers, britanniques pour la plupart, avant d’être abattu par les forces de sécurité.

L’attentat terroriste au Musée du Bardo à Tunis a eu lieu le 18 mars 2015. L’attaque cause la mort de 21 touristes étrangers de différentes nationalités et du brigadier de la BAT (Brigade antiterroriste) Aymen Morjane. Les deux auteurs de l’attaque ont été neutralisés.

Dans l’affaire du Bardo, 25 accusés comparaitront devant la justice (21 en état d’arrestation et 4 en liberté).

Pour ce qui concerne l’affaire de l’hôtel Imperial Marhaba, 26 personnes sont impliquées dont 16 en état d’arrestation, 6 en liberté et 4 en cavale.