Tunisie : Les équipes de la STEG s’activent pour réparer les pannes et les coupures d’électricité

Les équipes techniques de la STEG s’activent sur le terrain au nord et au centre-ouest de la Tunisie pour réparer les pannes et les coupures d’électricité, provoquées par les vents forts et les chutes de neige, a annoncé, vendredi, la société.

Près de 250 interventions ont été réalisées, dans la nuit du jeudi 24 janvier 2019, pour rétablir le courant électrique dans des zones enclavées où la plupart des routes sont bloquées par la neige.

Ces interventions ont été menées en coordiation avec autorités locales et régionales et l’armée nationale.

Dans des localités à Kasserine, au Kef et à Siliana, telles que Thala, Haïdra, Bir Chaabane, Boulaaba, Hassi El Frid, Sakiet Sidi Youssef, Jérissa, El Kssour, Dahmani, Makthar et Rouhia, le réseau électrique a été fortement endommagé à cause du mauvais temps, a précisé la STEG.

Les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance et à ne pas se rapprocher des poteaux, câbles et échangeurs d’électricité pour préserver leur sécurité, prévient la STEG.