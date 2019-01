Tunisie : Le ministère de l’équipement mobilise ses engins pour la lutte contre la vague de froid

Environ 26 chasses neiges et plus de 21 autres engins ( camions de transport des ouvriers, tractopelle)sont mobilisés par les différentes direction régionales du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire au Nord-ouest, pour lutter lutter contre la vague de froid que connait le pays ces jours-ci.

Ces équipements et autres ressources sont mis à la disposition des commissions régionales de lutte contre les catastrophes naturelles particulièrement dans les gouvernorats de Jendouba, Siliana Béja et Jendouba, particulièrement concernés par cette vague de froid.

Cette mobilisation a été décrétée suite aux prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM) concernant des précipitations importantes aux gouvernorats du Nord-Ouest, des vents forts dans plusieurs régions du pays et des chutes de neige dans les hauteurs.

Le ministère a appelé dans ce cadre les usagers de la route à faire preuve de vigilance, de respecter les signalisations et les recommandations des agents.

Par ailleurs, la circulation routière a été interrompue, jeudi, sur plusieurs routes en raison de la chute de grandes quantités de neige sur les hauteurs du nord-ouest, a fait savoir la Direction générale de la garde nationale.

Voici la liste des routes bloquées, selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Intérieur.

-La route bitumée et non classée reliant Ghardimaou à Ain Soltane

-La route locale n°406 reliant Ghardimaou à Ain Soltane

-La route nationale n°61 reliant la localité Esserya à Ghardimaou

-La route bitumée et non classée reliant Kalaat Senan à Safsaf

-La route nationale n°173 reliant Touiref à Sakia

-La route nationale n°60 reliant Sraouertane à Ain Ksiba