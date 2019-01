Tunisie : Intempéries

La circulation a été interrompue sur la route nationale n° 17 entre le Kef et Jendouba au niveau de la localité de Addir et la route régionale n° 75 entre Teboursouk et Tibar au niveau de la localité de Graa en raison des chutes de neige dans les gouvernorats du Kef et de Béja, annonce la direction générale de la garde nationale, jeudi soir.

Dans un communiqué actualisé sur l’état de la circulation routière, elle a indiqué qu’il n’y avait pas eu de changement d’itinéraire pour les deux routes.

La direction générale de la garde nationale a appelé les usagers de la route à conduire avec prudence en limitant la vitesse et à prendre les précautions nécessaires, à laisser la distance de sécurité, à respecter le code de la route, à ne pas prendre de risque et à utiliser les phares pendant la conduite.

Elle a invité les usagers de la route à prendre contact en cas de besoin avec le bureau de signalisation routière (direction générale de la garde nationale) aux numéros 71 963 512 et 71 960 448. A l’échelle régionale, les usagers peuvent contacter les districts et les zones de la Garde nationale au 193.