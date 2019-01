Coupe de la CAF-ES Sahel et CS Sfaxien : Des retrouvailles dans l’espoir d’un nouveau triomphe

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la CAF a placé les deux clubs tunisiens l’ES Sahel et le CS Sfaxien dans la même poule aux côtés des Nigérians Enugu Rangers Salitas du Burkina Faso, les deux clubs formations se retrouvant pour la quatrième fois dans cette compétition continentale.

Le fait marquant des trois précédentes confrontations entre les deux équipes tunisiennes dans la coupe de la Confédération, dans ses deux formules, est la consécration d’un des clubs, un bon présage pour Etoilés et Sfaxiens pour leurs retrouvailles.

L’historique des confrontations remonte à 1999, lorsque les deux équipes se sont affrontées en quarts de finale qui a vu l’Etoile Sahel atteindre les demi-finales après avoir battu en déplacement au Mehiri les “noir et blanc” 2-1 avant de faire match nul au Stade Olympique de Sousse 3-3. La formation sahélienne alors entraînée par Lotfi Benzarti terminait le parcours en apothéose en s’imposant en finale devant le club marocain du Wydad (1-0 à Sousse et 2-1 à Casablanca).

Les deux clubs se retrouvaient en 2008 en finale de la même compétition. Le nouveau face à face avait pour théâtre encore une fois le stade Mehiri, l’aller se soldant par un match nul vierge avant que le CS Sfaxien n’arrache le sacre au retour à Sousse en faisant match nul (2-2).

Cinq ans plus tard, “noir et blanc” et “rouge et blanc” héritaient du même groupe aux côtés du Stade Malien et de Saint-Georges d’Ethiopie. Le CS Sfaxien réussissait à l’emporter à domicile 1-0 à avant de tenir en échec le club sahélien (1-1), la formation du néerlandais de Rudd Krol terminant en tête de son groupe avec 14 points pour se qualifier ainsi aux demi-finales. De son côté, l’ES Sahel a été éliminé en totalisant 6 points.

Le CS Sfaxien a terminé de nouveau son parcours en apothéose en décrochant le titre africain après avoir éliminé en demi-finale le troisième représentant du football tunisien dans la compétition le CA Bizertin en faisant match nul à l’extérieur (0-0) avant de s’imposer au retour (1-0). En finale, le club sudiste dominait le redouble club congolais TP Mazembe en l’emportant en finale aller à Radès (2-0) avant de concéder une coure défaite à Lubumbashi (1-2).

Contrairement aux précédentes confrontations, l’ES Sahel sera cette fois l’hôte de son compatriote sfaxien en match aller prévu le 3 février avant de faire le déplacement à la capitale du sud le 10 mars prochain.

Les deux équipes détiennent le record de consécration en coupe de la CAF dans l’ancienne et nouvelle formules, rappelle-t-on, avec quatre titres pour chaque équipe avec les triomphes en 1995, 1999, 2006 et 2015 de l’Etoile du Sahel et les sacres en 1998, 2007, 2008 et 2013 du CS Sfaxien.