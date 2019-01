L’université Dauphine I Tunis lance un nouvel Executive MBA Santé

De la nécessité de rationalisation des ressources structurelles en santé à la mise en place d’une meilleure adéquation entre les secteurs public et privé, en passant par l’urgence d’une expertise managériale et organisationnelle pour un pilotage efficace, le besoin d’assouplir un contexte réglementaire trop rigide en matière de prise en charge des patients étrangers…Il est évident que le secteur de la santé en Tunisie fait face à de nombreux défis.

Face à ce constat préoccupant et dans le souci de pallier certains dysfonctionnements dans un secteur aussi vital que la santé, l’université Paris-Dauphine| Tunis, en collaboration avec l’Institut des Métiers de la Santé, a décidé de lancer un nouvel Executive MBA dédié aux métiers de la santé.

“L’objectif de ce master est de proposer une formation d’excellence inédite en Tunisie pour accompagner le développement des compétences des acteurs des métiers de la santé et ainsi les aider à gérer efficacement des projets complexes.», explique Amina Bouzguenda-Zeghal, Directrice Générale de l’université.

Ce master en santé a fait l’objet ce vendredi 18 janvier d’une table ronde à Tunis qui a mobilisé de nombreux intervenants et autres acteurs-clés du secteur de la santé, aussi bien public que privé, autour de la problématique de l’interaction entre les deux modèles.

Ce programme, déjà en place à l’Université Paris-Dauphine et délocalisé à Tunis, compte former une première promotion qui effectuera sa rentrée dès avril prochain. L’ambition pour l’Université française à Tunis est de former des médecins appelés à diriger des établissements de santé, des cadres ou des gestionnaires dans le secteur de la santé public ou privé. Il répond ainsi immédiatement aux besoins des organisations locales pour comprendre les dimensions complexes de leur gestion et bénéficier d’outils pour conforter leur position dans la région.

«Chaque année, nous constatons un nombre de plus en plus important d’étudiants en MBA IP issus du secteur de la santé. C’est un indicateur qui prouve le besoin urgent des cadres de la santé de se doter d’outils concrets pour faire grandir leur organisation.”, ajoute Karim Tinsa, Directeur de la Formation Continue de Dauphine | Tunis.

L’Executive MBA Santé est une formation qui réunit savoir académique et pratique professionnelle autour d’une pédagogie de cas, interactive et collective. Les 5 modules qui la structurent sont répartis sur 17 mois, à raison de 3 jours par mois.

Ce programme, également proposé à Paris-Dauphine, est délivré par un corps compétent d’enseignants-chercheurs et de praticiens dans le domaine de la santé de France et de Tunisie. C’est une formation diplômante de 3° cycle de l’université française.

Pour plus d’informations, la brochure et les dates-clés sont détaillées sur le site Internet de l’université : tunis.dauphine.fr dans l’onglet executive education.