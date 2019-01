Tunisie : Une grève générale dans la fonction publique et le secteur public les 20 et 21 février prochain (Tabboubi)

La commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé d’observer une grève générale dans la fonction publique et le secteur public les 20 et 21 février 2019, a annoncé samedi Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’UGTT.

A l’issue des travaux de la commission administrative tenue à Hammamet, Tabboubi a indiqué que cette décision a été prise en raison de l’échec des négociations avec le gouvernement sur les augmentations salariales et le réajustement du pouvoir d’achat des travailleurs dans la fonction publique et la non application de certains articles du procès d’accord relatif au secteur public.

Il a, en outre, précisé que l’objectif n’est pas la grève générale mais de trouver des solutions pour assainir le climat social et réaliser une stabilité sociale afin d’organiser des élections libres, indépendantes et démocratiques dans les délais et parachever la mise en place des instances constitutionnelles pour réussir la transition démocratique.

Tabboubi a rappelé que l’UGTT défend la souveraineté nationale et l’indépendance de la décision nationale.