Tunisie : Les agents de la fonction publique et du secteur public en grève

Les agents de la fonction publique et du secteur public, observent jeudi 17 janvier, une grève présentielle, suite à l’appel à la grève lancé par l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour revendiquer le droit à une augmentation salariale.

La centrale syndicale a appelé ses adhérents à un rassemblement général à la place Mohamed Ali et à organiser des rassemblements ouvriers devant les sièges des unions régionales et unions locales du travail.

La grève concerne les employés des ministères, des directions centrales, régionales et locales ainsi que les établissements de la fonction publique, tout en assurant un minimum de services fixé auparavant par les fédérations générales et les unions régionales selon les spécificités du secteur.

Les hôpitaux publics sont également en grève avec un service assuré aux urgences.

La grève est aussi observée au niveau du secteur du transport public, terrestre, maritime, aérien et ferroviaire de même pour les techniciens de navigation et les différents employés dans les aéroports relevant de l’office de l’aviation civile et des aéroports, ainsi que ceux de l’office de la marine marchande et des ports.

La STEG et la SONEDE assureront, seulement un minimum de service, avec notamment une intervention pour réparer les pannes urgentes.

Les cours sont suspendus dans les différents établissements éducatifs, universitaires et de formation, indique un communiqué rendu public mercredi par les ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les cours reprendront le 18 janvier.

Cette grève a été décidée par la commission administrative nationale de la centrale syndicale en date du 24 novembre 2018, et après un échec d’une série de réunion de négociations entre l’UGTT et le gouvernement.