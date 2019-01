Tunisie : Rassemblement de protestation des employés de l’ISIE devant le parlement

Des agents et cadres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ont organisé, mardi, un rassemblement de protestation devant le siège du parlement au Bardo.

Ils réclament leur titularisation après huit années de travail continu au sein de l’instance.

Les manifestants ont scandé des slogans appelant la régularisation de leur situation professionnelle, précisant qu’ils sont en grève ouverte et que d’autres actions sont prévues, en attendant la satisfaction de leurs revendications.

Najet Laajia, membre du syndicat de base de l’ISIE a indiqué que plusieurs agents et cadres recrutés entre 2011 et 2014, attendent toujours la régularisation de leur situation. Et d’ajouter que sur un total de 284 employés, 70 seulement ont été titularisés en 2018.

La syndicaliste a expliqué que le président démissionnaire de l’instance avait pourtant, promis la régularisation de la situation professionnelle des employés aussitôt le statut de l’instance adopté.

Elle a fait observer que les employés de l’ISIE ont choisi de placer l’intérêt du pays et de l’instance au dessus de tout et levé le sit-in observé l’année dernière pour se consacrer aux élections municipales. Seulement l’ISIE n’a pas tenu ses promesses envers son personnel, a-t-elle regretté.

Les activités de l’ISIE sont quasi paralysées en raison du non remplacement de son président Mohamed Tlili Mansri qui a présenté sa démission en juillet dernier, en plus du non renouvellement du tiers de ses membres.