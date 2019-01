Ligue 1 (12e j/match en retard) : L’Espérance de Tunis nouveau leader

L’Espérance de Tunis, tenant du titre, s’est installée dans le fauteuil de leader du championnat de la Ligue 1 du fooball professionnel, en s’imposant face à l’US Ben Guerdane (2-0), en match en retard comptant pour la 12e journée, disputé mardi au stade olympique d’El Menzah à huis clos.

Les deux buts sang et or ont été inscrits par Adem Rjaibi (27) et Haythem Jouini (87).

La formation de Bab Souika a lancé de belle manière les festivités de son centenaire, en décrochant un nouveau succès qui lui permet de prendre seule la tête du classement avec 29 points alors qu’elle compte un autre match en retard face au CA Bizertin qui se retrouve, du coup, deuxième avec 26 points.

De son côté, l’US Ben Guerdane qui compte également un match en moins, partage toujours la 7e place avec le Club Africain, en attendant la mise à jour de la 13e journée prévue mardi et mercredi prochains.

L’autre match en retard de la 12e journée opposera mercredi l’AS Gabès au CS Sfaxien à Métouia.

Mise à jour de la 12e journée:

Mardi :

A El Menzah à huis clos):

Espérance de Tunis – US Ben Guerdene 2-0

Buts: Adem Rjaibi (27), Haythem Jouini (87)

Mercredi 16 janvier:

A El Metouia (14h00) :

AS Gabés – Club Sportif Sfaxien

Classement: Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Espérance ST 29 12 9 2 1 18 5 +13

2. CA Bizertin 26 12 7 5 0 19 8 +11

3. CS Sfaxien 25 11 7 4 0 13 3 +10

4. ES Sahel 21 12 5 6 1 19 11 +08

5. S.Tunisien 19 13 5 4 4 14 16 -02

. US Tataouine 19 13 5 4 4 14 17 -03

7. C.Africain 17 12 5 2 5 13 14 -01

. US Ben Guerdane 14 12 3 5 4 10 11 -01

9. ES Metlaoui 12 13 3 3 7 11 17 -06

. S. Gabésien 12 13 2 6 5 8 10 -02

. JS Kairouan 12 13 3 3 7 8 15 -07

12. CS Hammam-lif 11 13 2 5 6 8 13 -05

13. AS Gabès 9 12 2 3 7 11 19 -08

14. US Monastir 7 13 1 4 8 12 19 -07