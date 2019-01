CAN 2019 : Le tirage au sort de la phase finale début avril

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 de football, prévue en Egypte, aura lieu durant la première semaine du mois d’avril prochain, a annoncé la Fédération égyptienne (EFA).

“Le tirage au sort s’effectuera durant la première semaine d’avril. Nous serons prêts pour cet évènement. Les six stades réservés à la compétition seront remis à neuf à partir du mois d’avril”, a affirmé Ahmed Medjahed, membre de l’EFA, cité dimanche par la presse locale.

L’Egypte s’est vu attribuer mardi dernier l’organisation de la 32e CAN (15 juin – 13 juillet), en remplacement du Cameroun, recalé par la Confédération africaine (CAF) en raison du retard accusé dans les travaux des stades devant abriter le tournoi.

L’Egypte, qui avait déjà abrité le plus grand tournoi footballistique en Afrique à quatre reprises (1959, 1974, 1986 et 2006), a été préférée à l’Afrique du sud, pays hôte en 1996 et 2013. La victoire des “Pharaons” a été nette et sans bavures : 16 voix pour contre une (1) pour l’Afrique du sud et une (1) abstention.