Tunisie : Lassad Yakoubi menace d’une série de journées de colère

Le secrétaire général de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi, a déclaré sur les ondes de Jawhara fm, que les membres de la fédération de l’enseignement secondaire se sont réunis pour mettre fin à la crise actuelle entre le syndicat et le ministère de l’Education.

Il ajoute qu’une série de protestations et de journées de colère seront organisées et cela à compter du mercredi 9 janvier 2019.

Yakoubi a expliqué que ces mouvements protestataires seront organisés devant les directions régionales de l’enseignement et seront suivies de marches devant les sièges des gouvernorats.