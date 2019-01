Cité de la Culture : Hommage à la patrie et à la révolution les 13 et 14 janvier prochain

La Cité de la culture rend hommage dimanche 13 janvier et lundi 14 janvier prochain à la patrie dans le cadre de la célébration de la Révolution tunisienne du 14 janvier 2011. Musique, chant et danse seront aux rendez-vous pour célébrer la révolution et les figures nationalistes qui ont façonné le pays comme Farhat Hached ou Habib Bourguiba.

Ainsi, le Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture présentera l’opérette ” Rihlat Watan “, dimanche 13 janvier 2019 à partir de 19h30 au Théâtre de l’Opéra.

Cette opérette de 1h45 minutes célèbre la Tunisie avec toutes ses régions et rend hommage à ses illustres personnalités dont Farhat Hached, Habib Bourguiba, Aboul-Kacem Chebbi et tant d’autres encore. Cette opérette est écrite et composée par Habib Mahnouch, sur une chorégraphie et une mise en scène de Tarek Ben Hamida et un arrangement de Miled Makki. Elle regroupe plus de 46 artistes dont Yosra Majdoub, Habib Mahnouch, Nasreddine Abidi, Moez Gharbi, Mahmoud Abderrahman et les chanteurs Nizar Boushih, Aymen Algi, Nehla Chaabani et Amir Abdallah.

Pour célébrer la 8ème année de la Révolution du 14 janvier, l’orchestre National tunisien (ONT) sous la direction de Mohamed Lassoued présentera le lundi 14 janvier 2019 à partir de 19h30 au Théâtre de l’Opéra, un spectacle musical intitulé ” Le Concert de la révolution ” en signe de célébration du huitième anniversaire de la Révolution tunisienne et de la Fête de la Jeunesse.

Ce concert sera marqué par la participation des solistes Leila Hjayyej et Ahmed Rebaii ainsi que de plusieurs autres chanteurs et musiciens de la nouvelle vague. Le récital sera aussi l’occasion d’interpréter les plus importantes œuvres chantant la patrie.