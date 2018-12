Tunisie : Le parti Al Badil est ouvert à toutes les composantes de la famille centriste (Mehdi Jomaa)

” Le parti Al Badil est ouvert à toutes les composantes de la famille centriste, moderne et réformiste, dans le cadre d’une vision claire et des valeurs communes avec, pour objectif, de construire la Tunisie, et non de partager le pouvoir comme en 2014 “, a indiqué lundi à Gabès le président du parti Mehdi Jomaa.

Commentant la situation actuelle dans le pays, Jomaa a déclaré au terme de la visite qu’il a effectuée dans les gouvernorats de Kébili, Tataouine, Médenine et Gabès, que la situation était ” grave ” sur les plans économique et financier. Selon lui, ” il ne faudrait pas trop attendre de l’année 2019, dernière année du mandat actuel “.

” J’espère que 2019 sera une occasion pour instaurer un climat serein et un environnement propice à la tenue des prochaines échéances électorales dans les meilleures conditions et favorisant l’émergence de nouveaux dirigeants avec de programmes innovants pour le pays “, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la possibilité de se présenter à la prochaine élection présidentielle, Jomaa a affirmé que la décision sera prise dans un cadre collectif, indiquant que son parti a décidé de participer aux élections législatives. Les coordinations régionales du parti proposeront leurs meilleurs candidats à ces échéances, a-t-il dit.