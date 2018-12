Tunisie : Le Courant Démocrate appelle le gouvernement à désamorcer la tension sociale

Le Courant Démocrate a exprimé dimanche son appui “aux mouvements de protestation légaux, pacifiques et encadrés et son soutien aux droits des manifestants à l’emploi et au développement, et ce, sans entraver les services de l’Etat et le fonctionnement des entreprises économiques et sociales ou encore, retomber dans le carré du chaos, de la violence, du désespoir et de la frustration”.

Dans un communiqué rendu public dimanche, le parti a appelé les Tunisiens et les forces vives du pays à “la solidarité sociale pour raviver l’espoir dans une Tunisie consacrant la justice sociale et régionale”.

Cet espoir, estime le Courant Démocrate, est conditionné par l’existence d’une volonté politique sincère nécessaire à la réalisation des projets de réformes.

“L’accentuation de la crise dans de nombreuses régions défavorisées et marginalisées est une preuve accablante de l’échec de la politique économique et sociale adoptée, ainsi que celui du gouvernement qui a mal administré l’Etat et a perdu toute crédibilité pour répondre aux demandes des Tunisiens en ce qui concerne l’emploi, le développement régional et local”, lit-on dans le même communiqué.

A cet effet, le parti incombe la responsabilité de la détérioration de la situation économique et sociale à la “coalition au pouvoir”, appelant “le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour désamorcer la tension sociale, réduire la hausse des prix et faire face à la baisse du pouvoir d’achat des Tunisiens”.

Le Courant Démocrate a exhorté également le gouvernement à abandonner la politique de dénigrement et de diabolisation des mouvements sociaux légitimes et pacifiques, réitérant son attachement au processus démocratique.