CAN-2019 : Le président de la CAF dévoilera le nom du pays hôte le 9 janvier à 11h30

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahamd annoncera le nom du pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 le mercredi 9 janvier à 10h30 GMT (11h30 tunisienne), lors d’un point de presse à Dakar, selon le programme des activités de l’instance africaine dans la capitale sénégalaise en marge des CAF Awards 2018.

Le point de presse du premier responsable de l’instance dirigeante du football africain se tiendra à l’issue des travaux de la réunion du comité exécutif de la CAF qui aura lieu à 09h00 GMT, selon la même source.

L’Egypte et l’Afrique du Sud sont les deux pays candidats en lice pour abriter la CAN-2019 en remplacement du Cameroun.

L’Afrique du Sud est le seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du monde (en 2010). Elle a déjà organisé la CAN à deux reprises, en 1996 et 2013, année où elle avait déjà remplacé la Libye, l’organisatrice initiale qui s’était retirée en raison de sa grande instabilité politique et sécuritaire.

La Fédération égyptienne de football (EFA) avait, de son côté, annoncé sa candidature via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. La candidature avait rapidement été confirmée par le gouvernement. L’Egypte a déjà organisé quatre fois la CAN, la dernière en 2006.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 est prévue du 15 juin au 13 juillet.

L’organisation de la CAN-2019 a été retirée au Cameroun le 30 novembre pour cause de “retards dans les travaux d’infrastructures et en raison d’une situation fragile sur le plan sécuritaire”.