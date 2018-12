Meilleur sportif tunisien de l’année 2018 : “Je suis extrémement honoré par cette consécration” (Malek Jaziri)

Malek Jaziri, élu meilleur sportif tunisien pour l’année 2018 par le référendum annuel de l’agence TAP, s’est déclaré “extrêmement honoré” par cette consécration.

“Ceci ne peut que m’encourager à travailler plus et à me surpasser pour hisser haut les couleurs de notre belle Tunisie. Merci à l’Agence Tunis Afrique Presse pour cette belle initiative et Merci aux différents médias et spécialistes sportifs tunisiens”, a réagi le meilleur sportif de l’année sur sa page officiel de facebook.

“Je dédie ce beau titre honorifique à mes fans, amis, sponsors, à la Fédération Tunisienne de Tennis ainsi qu’à ma famille et à mon équipe Christophe Freyss, Amine Toukabri, Emir Jaziri et Zachary Benali Kacem”, a ajouté Jaziri

Le 7ème référendum de l’agence Tunis Afrique Presse qui a livré son verdict, jeudi, a sacré les deux joueurs de tennis Malek Jaziri et Ons Jabeur comme meilleurs sportifs tunisiens 2018 tandis que Wahbi Khazri a été élu meilleur footballeur de l’année.

Malek Jaziri a obtenu 646 points, devancant au classement le portier international Makram Missaoui (483) et le basketteur Mohamed Hadidane (349).

Le tennisman tunisien a été plébiscité pour son remarquable parcours cette année qui l’a vu remporter le tournoi de Qujing en Chine et réaliser des performances honorables dans plusieurs tournois de Grand Chelem, ce qui lui a valu la 45e place mondiale au classement ATP, la meilleure de toute sa carrière sportive.