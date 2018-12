Tunisie : Saisie de plus de 6 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Les équipes de contrôle sanitaire et économique ont saisi, mardi, plus de six tonnes de produits alimentaires (pâtisseries, volailles et divers aliments) impropres à la consommation.

Ils ont relevé 588 infractions sanitaires et 162 autres de type économique et proposé la fermeture de 37 commerces pour manquement aux règles d’hygiène, indique un communiqué publié par le ministère de la Santé.

Une campagne nationale de contrôle sanitaire et économique a été lancée, mardi, à l’occasion de l’avènement du nouvel an. Elle cible les commerces et les locaux de fabrication des pâtisseries, de vente de viande rouge et de volaille et ses dérivées.

La campagne nationale de contrôle sanitaire et économique des locaux de fabrication de pâtisseries, et de vente de la viande rouge et de volaille a été lancée mardi matin dans les différentes régions du pays.

Elle prendra fin le 31 décembre courant et sera assurée par 163 contrôleurs, répartis en équipes, composées de représentants des services régionaux de la santé, du commerce et de la sécurité.

Elle a pour objectif de lutter contre la commercialisation des aliments impropres à la consommation et d’assurer les transactions transparentes, selon le ministre de la santé, Abderraouf Cherif.