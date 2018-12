Laboratoire municipal : Lab’Baladiya – Atelier 1 ‘Attractivité économique’

La Fédération Nationale des Villes Tunisienne (FNVT) et l’Ambassade de France en Tunisie, en partenariat avec le Ministère des Affaires locales et de l’Environnement, l’Agence française de Développement, Expertise France et le Centre National de la Fonction publique Territoriale (CNFPT), ont organisé le premier atelier du Lab’baladiya (laboratoire municipal) dédié à l’attractivité économique du 18 au 21 décembre 2018 à Bizerte.

Cet atelier de haut niveau a réuni une trentaine d’auditeurs élus ou agents français et tunisiens, représentants notamment les collectivités suivantes :

– Pour la partie française : Bordeaux, Dunkerque, Limoges, La Seyne-sur-Mer, Saint-Etienne et Toulouse ;

– Pour la partie tunisienne : Bardo, Beni Khalled, Beni Khiar, Bizerte, Chihia, Fondouk Jedid Soltan, Gabès, Hammam-Lif, Hchechna, Jemmal, Jendouba, Khmayria, Medenine, Menzel Abderrahmen, Menzel Bourguiba, Menzel Jemil, Monastir, Sened, Sfax, Sisseb Dhriaat, et Testour.

Co-animé par deux experts en gouvernance locale, M. Hatem MLIKI et M. Michel THIOLLIERE, cet atelier a permis aux élu(e)s et agent(e)s des territoires d’échanger, entre pairs, leurs expériences locales concrètes d’élaboration et de mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité économique. L’objectif à terme est de voir émerger des projets de coopération décentralisée franco-tunisien.

A travers des études de cas français et la présentation des acteurs économiques de la région de Bizerte, les auditeurs ont pu élaborer des recommandations et bonnes pratiques applicables à court et moyen termes dans les communes de nos deux pays.

A l’issue de ce premier Lab’baladiya, cinq autres rendez-vous sont prévus en 2019, parmi lesquels deux ateliers qui auront lieu dès le mois de février et pour lesquels les candidatures seront ouvertes, aux communes tunisiennes et françaises, du 21 décembre 2018 au respectivement, 6 janvier et 15 janvier 2019 :

– Gouvernance environnementale et efficacité énergétique : Tozeur, 13 au 16 février 2019 ;

– Agriculture rurale et économie sociale et solidaire (réservé aux communes de moins de 20 000 habitants) : Sbeïtla, 27 février au 1er mars 2019.