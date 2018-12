Tunisie : Le président de la république reçoit le directeur général de l’Alecso

Le président de la république, Béji Caid Essebsi, a reçu vendredi au palais de Carthage, dr Saud Hilal Al Harbi, directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (Alecso).

Dr Al Harbi a exprimé à cette occasion ses remerciements et sa gratitude au chef de l’Etat et aux différentes structures tunisiennes concernées pour le soutien dont il avait bénéficié tout au long de son mandat en Tunisie, afin que l’Organisation joue pleinement son rôle dans la promotion de la coopération entre les pays arabes dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.

Le responsable de l’Alecso a mis en valeur le rôle joué par le président de la république dans le succès de la transition démocratique en Tunisie et le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans le pays, ainsi que le retour de la Tunisie sur la scène régionale et internationale.

Dr Al Harbi a exprimé d’autre part son vœu de succès de la 30e édition du sommet arabe qui sera organisé en Tunisie en mars 2019.

“Je suis convaincu que le sommet de Tunis sera à la hauteur des aspirations des peuples arabes et constituera un nouveau relais pour promouvoir la solidarité et l’action arabe commune”, a-t-il souligné.

Pour sa part, le chef de l’Etat a souligné le rôle important joué par l’Alecso dans l’instauration d’un nouveau climat culturel arabe, le renforcement des liens culturels et intellectuels entre les pays arabes et la promotion des secteurs de l’éducation et de la science en tant que secteurs stratégiques permettant de faire émerger un projet de civilisation arabe capable d’assurer l’essor escompté des peuples arabes à l’instar des autres peuples.

Dans un communiqué rendu public par la présidence de la république, le président de la république a rappelé ses liens de fraternité solides avec Son Altesse le cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’Etat du Koweït, et les liens étroits qui unissent les deux peuples.

Il a exprimé les vœux de succès de dr Saud Al Harbi dans ses nouvelles fonctions au sein du ministère de l’éducation du Koweït.

Dr Saud Al Harbi avait été élu directeur général de l’Alecso en septembre 2017 pour un mandat de quatre ans à la suite de la vacance du poste à la tête de l’Organisation en mai 2017, après le décès de l’ancien directeur général d’origine koweitienne, Abdallah Mouhareb.