Syrie  : Trump annonce le retrait de ses troupes suite à la défaite de Daesh

Le président américain, Donald Trump, a annoncé officiellement le retrait de ses troupes le mardi 18 décembre. Selon un responsable américain : « un retrait total des troupes américaines aura lieu aussi rapidement que possible. »

Dans un tweet sur son compte officiel, le président américain affirme que ses troupes ont vaincu le groupe de l’Etat islamique en Syrie, la seule raison pour moi pour laquelle nous étions présents pendant la présidence Trump.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018