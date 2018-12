Mondial des clubs (quart de finale) : l’Espérance ST sèchement éliminée par Al Ain (0-3)

L’Espérance ST a été éliminée par la formation émiratie Al Ain en s’inclinant sèchement sur le score de 3 buts à 0, en quart de finale du Mondial des clubs disputé samedi soir à Al Ain.

Plus déterminés et imposant une grande maitrise collective, les joueurs d’Al Ain, qui prennent part à la compétition en tant que champion du pays organisateur, ont nettement dominé les débats, concrétisant leur ascendant d’entrée par deux buts inscrits en moins de vingt minutes de jeu par Mohamed Ahmed (3) et Hussein Shahat (18).

Incapables de trouver ses repères face à un adversaire très homogène et appliquant un pressing constant, les protégés de Moine Chaabani, champions d’Afrique en titre, n’ont guère inquiéter le champion des Emirats au cours de la première mi-temps, regagnant les vestiaires avec un retard de deux but.

Sortant de sa léthargie, la formation “sang et or” a essayé de faire jeu égal à la reprise, poussant par moments son adversaire dans son camp, sans toutefois pouvoir trouver l’ouverture. Pis encore, Al Ain exploitant les espaces concédés par la formation tunisienne se mettait définitivement à l’abri grâce à un troisième but inscrit à la 60 par Bander Mohamed qui poussait facilement le ballon au fond des filets sur un excellent service au deuxième poteau du Brésilien Caio Fernandez.

L’Espérance ST, assommée par un adversaire très vivace et très concentré, a tenté de réagir pour essayer de réduire au moins l’écart. En vain, dépassée par le rythme de jeu et la maitrise collective de l’adversaire, elle n’a point réussi à mettre en danger une défense bien appliquée qui contrait toutes les tentatives des “sang et or” et un ensemble redoutable dans les contre-attaques.

Le représentant du continent africain, décevant pour sa première sortie au Mondial, se contentera de disputer le match pour la 5e place mardi face aux Mexicains de Chivas, battus auparavant 2-3 par les Japonais de Kashima Antlers qui affronteront mercredi en demi-finales le Real Madrid.

De son côté, Al Ain disputera l’autre demi-finale mardi face au club argentin River Plate, champion d’Amérique du sud.